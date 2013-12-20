泰国抗议者继续示威游行 要求推迟举行大选

路透曼谷12月20日（记者 Amy Sawitta Lefevre） -泰国反政府抗议者周五继续在曼谷示威游行，给其在曼谷市中心的支持者打气。泰国抗议者计划在周末举行大规模游行，以迫使总理英拉下台。

英拉曾在上周抗议高潮时刻宣布提前举行大选。在明年2月2日举行大选前，英拉仍是看守内阁总理。抗议者要求推迟大选以留出时间起草政治改革计划，而英拉拒绝了这一要求。

当抗议者准备离开主要集会地点--曼谷民主纪念碑时，抗议者Siriroj Oh-Prechacharn称：“一旦政府辞职，我希望有中间派人士掌权。”

英拉的办公室在12月9日曾遭约160,000名抗议者围困，但抗议势头自此之后已逐渐缓和。

泰国国家安全委员会（National Security Council）称，周五的游行有大约3,000人参加，约为周四开始的新一轮抗议活动人数的一半。

外界对于大选能否于2月如期举行仍有疑虑。

周四，泰国选举委员会称担心可能无法确保和平投票。

政治党派的投票注册于周一开始，人们的注意力现在主要集中在泰国主要反对党--民主党是否会决定参加大选。

民主党议员本月从议会辞职，加入到反对派领导人素贴领导的游行中。

一些民主党议员赞同素贴提出的在重新举行大选前先实施改革的呼吁，但其他民主党议员则认为该党应遵守民主程序，参加竞选。民主党将在周六做出决定。

素贴称应推迟选举，先由“人民委员会”执行改革，大选候选人也由其领导的抗议方提名。他还表示希望清除选举欺诈，根除腐败，以及改革国家机构等。当然，他还希望根除他信家族对泰国政治的影响。（完）

编译：程芳 发稿：王琛

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