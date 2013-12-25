英拉提议组建改革委员会实施改革

美国导弹袭击令叙利亚空军基地遭到严重破坏--俄新社
路透莫斯科4月7日 - 俄新社周五引述叙利亚Shayrat空军基地一位工作人员的报道称，美国巡航导弹的打击对该基地造成“严重”破坏。
路透曼谷12月25日(记者 Apornrath Phoonphongphiphat) -泰国总理英拉周三公布了一项创设独立改革委员会的计划，以平息要求她辞职的反对者。
英拉在电视讲话中称，这项提议可能会很快付诸实践，政府也不会干涉委员会的筹建。
英拉称，为建立该委员会，泰国将从全国各个职业团体和组织的代表中选出2000人，然后再从这2,000人中选出499名改革委员会成员。
这有点类似泰国抗议者领导人素贴(SuthepThaugsuban)提出的由一个非选举下产生的“人民委员会”接替政府的提议。与素贴提议显着不同的一点是，改革委员会将与当选的政府共同合作，而不是一个被指定的政府。
英拉说：“这个委员会不是政府机构……它独立运营，不受政府的影响。”
“我坚持让新当选政府与该委员会合作，实施委员会决定的改革决策。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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