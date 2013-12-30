泰国反政府示威者遭枪击 一人死亡

中国外长王毅称有必要阻止朝鲜半岛局势朝不可逆转方向发展
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透曼谷12月28日（记者 Sinthana Kosolpradit） -泰国紧急事务官员称，周六一名身份不明的枪手向反政府示威者开枪，造成一名示威者死亡，另有四人受伤。
两天前，泰国警方与抗议者在一处选举登记中心外发生冲突，造成两人死亡，多人受伤。
曼谷爱侣湾紧急应变中心（Erawan Emergency Centre）主任Petphong Kamjonkitkarn对路透称，一位30多岁的男子中弹身亡，另有四人受枪伤。
示威者连续数周集会，力图推翻被他们视为他信傀儡的英拉，并且誓言要阻止将于明年二月举行的大选。英拉极有可能在大选中获胜。
数百名示威者在政府办公大楼外安营扎寨。目击者称，枪击事件发生在凌晨3:30分左右（周五 2030 GMT），当时他们正在睡觉。
“我在熟睡中听到了几声枪响，就惊醒了，”一名18岁、绰号“男孩”的示威者说。
另有目击者称，枪击可能来自一辆驶过示威者营地的车辆。路透电视画面显示，一个水泥墩和一台发电机上有一些弹孔，一座帐篷内有血迹。
示威者还展示了他们找到的几枚小口径子弹。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透华盛顿4月14日 - 美国副总统彭斯周日将前往韩国，他的幕僚表示，这显示在朝鲜核计划引发紧张局势升温之际，美国恪守对盟友的承诺。
路透首尔4月14日 - 韩国警方周五表示，没有在三星生命首尔总部发现爆炸物。 一名警官对路透表示，派到位于首尔南部瑞草区三星生命大楼的警官下午1:38(0438GMT)称，没有发现爆炸物。 该建筑今日稍早被疏散，之前据称里边有爆炸物。(完) (编译 王颖；审校 于春红)