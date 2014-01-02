泰国紧张局势持续 英拉返回曼谷

民权组织起诉特朗普企业接受外国政府付款 特朗普予以否认
路透纽约1月23日 - 美国总统特朗普周一驳斥一项由数位知名宪法和道德律师对其提起的新诉讼，诉讼称特朗普允许他的酒店和其他生意接受外国政府的付款。
路透曼谷1月1日（记者 Viparat Jantraprap） -泰国总理英拉周三返回首都曼谷，出席新年庆祝活动，展现与军方团结。
泰国抗议者指责英拉是她哥哥他信的傀儡，宣称要占领政府部门以及曼谷其他重要场所，破坏2月2日的选举。主要反对党民主党亦宣称将抵制选举。
英拉已离开曼谷逾一周，试图巩固在该国北部地区的支持率，但周三一早回到了曼谷。她与军方领导人帕拉育（PrayuthChan-Ocha）将军以及其他军方高官一起，向退休的廷素拉暖将军表达敬意。
泰国国王普密蓬在新年讲话中呼吁和平、繁荣和团结。
普密蓬说：“所有人的愿望差别不大，希望自己幸福，希望国家和平。”（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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