泰国紧张局势持续 英拉返回曼谷

路透曼谷1月1日（记者 Viparat Jantraprap） -泰国总理英拉周三返回首都曼谷，出席新年庆祝活动，展现与军方团结。

泰国抗议者指责英拉是她哥哥他信的傀儡，宣称要占领政府部门以及曼谷其他重要场所，破坏2月2日的选举。主要反对党民主党亦宣称将抵制选举。

英拉已离开曼谷逾一周，试图巩固在该国北部地区的支持率，但周三一早回到了曼谷。她与军方领导人帕拉育（PrayuthChan-Ocha）将军以及其他军方高官一起，向退休的廷素拉暖将军表达敬意。

泰国国王普密蓬在新年讲话中呼吁和平、繁荣和团结。

普密蓬说：“所有人的愿望差别不大，希望自己幸福，希望国家和平。”（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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