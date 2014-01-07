泰国反政府示威者游行支持“封锁曼谷”行动

路透曼谷1月7日(记者 Amy Sawitta Lefevre) -力图推翻泰国总理英拉的反政府示威者周二开展抗议游行，支持下周的“封锁曼谷”行动。示威者计划封锁曼谷主要街道并阻止政府正常运作，以达到“封锁曼谷”的目的。

泰国总理英拉呼吁在2月2日举行大选，但示威者希望她下台，代之以“人民委员会”，从而推动大选改革。示威者意识到，英拉或在北部和东北部农村民众的支持下赢得大选。

一名路透记者称，至少有5,000名示威者从位于曼谷民主纪念碑的主要集会地点出发，他们避开市中心，前往曼谷郊区的吞武里（Thonburi），然后返回。警方对人群规模尚无估计。

泰国的抗议活动多为和平示威，但警方和示威者2013年12月26日在一处大选登记场地外发生冲突，而不明枪手的袭击造成数十人受伤、多人中枪，包括两名警察在内有四人因枪击身亡。

泰国当局称，将在下周一“封锁曼谷”行动的首日在街头部署2万名警察。

泰国国家安全委员会负责人巴拉多恩(Paradorn Pattanathabutr)表示：“我们预计周一将会出现大规模人群，我们担心可能发生暴力……尤其担心出现企图煽动暴力的第三方。”

巴拉多恩没有详述“第三方”指代何人，但任何一方煽动暴力都可能导致泰国军方的介入。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王琛

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