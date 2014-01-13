泰国示威者实施“封锁”曼谷行动 以逼英拉下台

路透曼谷1月13日（记者 Amy Sawitta Lefevre） -泰国反政府示威者周一实施“封锁”首都曼谷的行动。当前有人担忧该国局势可能演变成内战。

示威者在前反对派政治家素贴的领导下，周日晚间开始封锁主要十字路口，目的是在曼谷制造交通混乱。曼谷预计有1,200万人口，即使在情况最好时路面也很堵。

最近几周的暴力冲突已造成八人丧生，其中包括两名警察，以及数十人受伤。

身穿红衫的他信支持者周日开始在一些地区集会，但没有在曼谷集会。

在曼谷北部一处计划进行抗议场所的附近，有一人在夜里被枪杀。“不明枪手在反政府示威者设下的一个路障附近朝一名男子开枪。目前尚不清楚该男子是不是示威者，”警方发言人Piya Utayo称。

英拉提出在2月2日提前举行选举，但遭到示威领导人素贴的拒绝。

“不能谈判……没有双赢的局面，只有一方能赢，”他周日在民主纪念碑（DemocracyMonument）对示威者发表讲话时称。

不过，素贴稍早表示，倘若暴力活动像有人所担心的那样演变成内战，他则会停止当前的活动。

据当地媒体报道，素贴说：“如果演变成内战，那我会放弃。对我而言，人民的生命最宝贵。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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