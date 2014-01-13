泰国示威者实施“封锁”曼谷行动 以逼英拉下台

韩国称美韩一致认为萨德反导系统部署正在顺利进行
总统办公室称，韩国国家安全顾问金宽镇与美国国家安全顾问麦克马斯特在电话交谈中，还就如果朝鲜进行更多挑衅，将快速采取包括新的联合国制裁在内的惩罚措施达成共识。(完)
路透曼谷1月13日（记者 Amy Sawitta Lefevre） -泰国反政府示威者周一实施“封锁”首都曼谷的行动。当前有人担忧该国局势可能演变成内战。
示威者在前反对派政治家素贴的领导下，周日晚间开始封锁主要十字路口，目的是在曼谷制造交通混乱。曼谷预计有1,200万人口，即使在情况最好时路面也很堵。
最近几周的暴力冲突已造成八人丧生，其中包括两名警察，以及数十人受伤。
身穿红衫的他信支持者周日开始在一些地区集会，但没有在曼谷集会。
在曼谷北部一处计划进行抗议场所的附近，有一人在夜里被枪杀。“不明枪手在反政府示威者设下的一个路障附近朝一名男子开枪。目前尚不清楚该男子是不是示威者，”警方发言人Piya Utayo称。
英拉提出在2月2日提前举行选举，但遭到示威领导人素贴的拒绝。
“不能谈判……没有双赢的局面，只有一方能赢，”他周日在民主纪念碑（DemocracyMonument）对示威者发表讲话时称。
不过，素贴稍早表示，倘若暴力活动像有人所担心的那样演变成内战，他则会停止当前的活动。
据当地媒体报道，素贴说：“如果演变成内战，那我会放弃。对我而言，人民的生命最宝贵。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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总统办公室称，韩国国家安全顾问金宽镇与美国国家安全顾问麦克马斯特在电话交谈中，还就如果朝鲜进行更多挑衅，将快速采取包括新的联合国制裁在内的惩罚措施达成共识。(完)
目前不清楚特朗普总统是否会颁布这一行政令，他曾承诺若无法为美国争取到更好的条件，将退出与加拿大和墨西哥签订的北美自贸协定。
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