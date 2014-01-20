曼谷周日爆炸造成7人重伤 军方呼吁结束危机

路透曼谷1月19日（记者Apornrath Phoonphongphiphat） -周日，泰国反政府抗议者在曼谷的一处营地发生爆炸，造成28人受伤，其中7人伤势严重。

就在爆炸发生的前一天，泰国军方敦促双方解决分歧。

“胜利纪念碑的爆炸中有28人受伤，”曼谷紧急医疗中心负责人SuphanSrithamma告诉记者，“其中7人伤势严重。”

目击者称，听到两次爆炸声。

“我听到第一次爆炸是从舞台后方传出来的，”TeerawutUtakaprechanun告诉路透电视。“人们都在四处张望。我看到警卫在追逐一名嫌犯。一分钟后又听到一次爆炸。”

周五晚，曼谷发生一起手榴弹爆炸事件，导致一人死亡，35名抗议者受伤。

自去年11月抗议活动开始，目前已有九人丧生。（完）

编译：王琛 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。