曼谷周日爆炸造成7人重伤 军方呼吁结束危机

美日一致认为中国应在朝鲜问题上发挥更大作用
路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。
路透曼谷1月19日（记者Apornrath Phoonphongphiphat） -周日，泰国反政府抗议者在曼谷的一处营地发生爆炸，造成28人受伤，其中7人伤势严重。
就在爆炸发生的前一天，泰国军方敦促双方解决分歧。
“胜利纪念碑的爆炸中有28人受伤，”曼谷紧急医疗中心负责人SuphanSrithamma告诉记者，“其中7人伤势严重。”
目击者称，听到两次爆炸声。
“我听到第一次爆炸是从舞台后方传出来的，”TeerawutUtakaprechanun告诉路透电视。“人们都在四处张望。我看到警卫在追逐一名嫌犯。一分钟后又听到一次爆炸。”
周五晚，曼谷发生一起手榴弹爆炸事件，导致一人死亡，35名抗议者受伤。
自去年11月抗议活动开始，目前已有九人丧生。（完）
编译：王琛 发稿：程芳
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路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。
“当特朗普总统同意开展这项对话时，他就设想这是加强美国与日本双边商业关系的一个机制，并能在近期取得成果，”彭斯在开始对话时对日本副首相麻生太郎表示。
路透东京4月18日 - 美国副总统彭斯周二表示，应对朝鲜(北韩)的所有选项都在台面上，但特朗普决心与中日韩合作找出一个和平的解决方案。