曼谷出现暴力活动 一反政府示威领导人中枪身亡（更新版）

路透曼谷1月26日(记者 Amy Sawitta Lefevre) -泰国警方称一名反政府示威领导人周日遭枪击身亡。抗议者在曼谷很多地区试图阻挠提前投票，并引发了暴力事件。

泰国国家警察局发言人Piya Utayo称，死者名为SuthinTaratin，是一名抗议领导人。他说：“至少有另外5人受伤。”

泰国总理英拉呼吁2月2日举行大选，试图以此平息自去年11月开始的抗议活动。

一名泰国高官周日早些时候表示，由于示威者闯入，曼谷50个投票站中已经有45个被迫关闭。泰国76个府中有10个府的提前投票活动亦受到干扰。

曼谷警方表示，反政府示威者和英拉的支持者发生冲突，枪击发生前双方大打出手。医院官员称，曼谷BangNa区的冲突造成11人受伤。

目前尚不清楚是谁开的枪，但示威者指控政府和警方试图威吓他们。

反政府示威者发言人Akanat Promphan对记者表示：“Suthin头部中枪……政府允许暴徒使用武器。”

此前，泰国政府宣布曼谷实施紧急状态。周日的暴力活动为大选进一步投下阴影。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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