英拉召开内阁会议 示威者在会场外集会

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透曼谷1月28日 - 泰国总理英拉周二在皇家陆军俱乐部召开每周一次的内阁会议，大约500名反政府示威者在外面集会。
泰国政府发出最后通牒，要求反对派领导人在周四前放弃在曼谷占领的地区，否则将面临拘捕。
“民众想与总理对话，因为她说自己是人民的总理……但我们希望总理听听我们的心声……听听我们的故事，”反对派领导人PuttipongPunnakun说。
尚无任何暴力活动报告，也没有安全部队试图驱散示威的迹象。
泰国政府上周宣布曼谷进入紧急状态，从理论上讲这将令其获得广泛权力，但迄今尚无执行的迹象。
反对派领导人素贴曾表示，他的支持者会在24小时内关闭负责监督紧急状态法令的政府机构。
英拉周二晚些时候将与选举委员会成员会面，商讨2月2日举行大选事宜。选举委员会希望将大选推迟一个月，称当前局势过于不稳，无法成功举行大选。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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