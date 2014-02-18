泰国反政府示威者封堵政府总部 与防暴警察对峙

上海原副市长艾宝俊因受贿、贪污被判有期徒刑17年
路透北京4月28日 - 中国中央电视台周五报导，福建省漳州市中级人民法院公开宣判上海市委原常委、副市长艾宝俊受贿、贪污案，决定执行有期徒刑17年，并处没收个人财产580万元人民币。
路透曼谷2月18日 -泰国反政府示威者周二封堵政府总部，与防暴警察形成对峙。泰国当局此前表示将重启收回收一些示威地点的行动。
泰国示威者自去年11月开始集会，试图推翻总理英拉，他们视英拉为其兄长、前总理他信的傀儡。
示威运动的电视频道Bluesky TV播放了政府办公大楼附近一排排警察手持盾牌的现场图片。
示威队伍绵延数百米，示威者筑起的沙袋屏障将他们与警察隔开，双方没有发生冲突。
泰国劳工部长差林（Chalerm Yoobamrung）此前表示，警方将收回政府办公大楼、内政部、能源部及曼谷北部一政府办公区附近的示威地点。
受示威活动影响，英拉被迫放弃在政府办公大楼办公。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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