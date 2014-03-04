泰国或延长紧急状态法令

美国总统特朗普本周料签署环境和能源相关的新行政命令
路透华盛顿4月23日 - 美国白宫一名官员周日表示，总统特朗普本周在就职百日到来前，将签署新的行政命令，其中包括两项有关能源和环境的行政令， 使美国陆上及离岸能源开发变得更为容易。
路透曼谷3月4日 - 泰国外长素拉蓬(Surapong Tovichakchaikul)周二表示，曼谷的紧急状态法令可能会被延长，直到反政府抗议彻底结束。素拉蓬称虽然抗议活动已经有所平息，但他担心会出现更多暴力。
旨在推翻总理英拉的抗议活动已经持续到了第五个月，示威者周末关闭了若干个大型抗议地点，转移至曼谷市中心一处公园。
素拉蓬对记者表示：“如果素贴继续抗议，会出现更多的暴力事件，包括投掷手榴弹、枪击事件、破坏分子煽动的暴力行为等，紧急状态法令不得不持续到情况有所好转为止。”
素拉蓬表示：“在紧急状态法令3月22日到期之前，我们将等待安全部队、军队和内阁做出决定。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王琛
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路透首尔4月24日 - 韩国周一称，正就同美军卡尔文森号航母打击群举行联合军演与美国进行磋商；在外界担心朝鲜可能再次进行核试验之际，美国卡尔文森号航母打击群正驶向朝鲜半岛附近水域。
路透首尔/华盛顿4月23日 - 朝鲜周日称，准备击沉一艘美国航母，以展示军事实力。在美国总统特朗普准备致电中日领导人之际，美朝关系再现紧张迹象。