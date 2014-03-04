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时事要闻 | 2014年 3月 4日 星期二 17:30 BJT

泰国或延长紧急状态法令

路透曼谷3月4日 - 泰国外长素拉蓬(Surapong Tovichakchaikul)周二表示，曼谷的紧急状态法令可能会被延长，直到反政府抗议彻底结束。素拉蓬称虽然抗议活动已经有所平息，但他担心会出现更多暴力。

旨在推翻总理英拉的抗议活动已经持续到了第五个月，示威者周末关闭了若干个大型抗议地点，转移至曼谷市中心一处公园。

素拉蓬对记者表示：“如果素贴继续抗议，会出现更多的暴力事件，包括投掷手榴弹、枪击事件、破坏分子煽动的暴力行为等，紧急状态法令不得不持续到情况有所好转为止。”

素拉蓬表示：“在紧急状态法令3月22日到期之前，我们将等待安全部队、军队和内阁做出决定。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王琛

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