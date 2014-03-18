泰国将解除曼谷紧急状态令

路透曼谷3月18日 - 泰国国家安全负责人巴拉多恩(ParadornPattanathabutr)周二表示，泰国政府将解除曼谷及周边地区的紧急状态令，因反政府抗议者的活动趋弱。

巴拉多恩对路透表示：“随着抗议人数的减少以及商业团体的请求，我们已经同意解除紧急状态令，并从明天开始到4月30日实施国内安全法。”

泰国政府从1月22日开始实施为期60天的紧急状态令，以帮助平息抗议风潮，但多数措施基本没有用过，特别是2月19日法庭裁定某些紧急状态措施是非法实施。

泰国的反政府抗议在去年11月初爆发，但多个抗议营地在今年3月初被关闭，首都曼谷现在已很平静。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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