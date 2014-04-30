英拉和泰国选举委员会同意7月举行大选

英国首相特雷莎·梅要求提前大选 以强化退欧协商立场
路透伦敦4月18日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周二要求在6月8日提前大选，称英国反对党反对她的退欧计划，可能导致退出欧盟谈判存协商立场弱化的风险。
路透曼谷4月30日 - 泰国总理英拉和该国选举委员会周三同意于7月举行大选，但反对派不愿表态是否会参与大选。
泰国选举委员会秘书长普重(Puchong Nutrawong)对记者表示：“总理和选举委员会同意在7月20日举行选举。”
泰国自去年11月以来一直处于危机之中，抗议者扰乱了今年2月的大选，因预计英拉所属的党派会在选举中胜出。英拉政府面临一系列法律挑战，他下月还将面临被法庭免职的风险。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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