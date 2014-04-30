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时事要闻 | 2014年 4月 30日 星期三 18:41 BJT

英拉和泰国选举委员会同意7月举行大选

路透曼谷4月30日 - 泰国总理英拉和该国选举委员会周三同意于7月举行大选，但反对派不愿表态是否会参与大选。

泰国选举委员会秘书长普重(Puchong Nutrawong)对记者表示：“总理和选举委员会同意在7月20日举行选举。”

泰国自去年11月以来一直处于危机之中，抗议者扰乱了今年2月的大选，因预计英拉所属的党派会在选举中胜出。英拉政府面临一系列法律挑战，他下月还将面临被法庭免职的风险。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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