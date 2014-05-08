泰国政治危机续发酵 英拉含笑离职

欧盟对英退后的居留权和银行业问题提出更高要求--文件
路透布鲁塞尔4月25日 - 根据欧盟领导人本周末将认可的一份协商计划草案，他们将坚持要求英国给予2019年其正式退欧前抵达该国并生活满五年的欧盟公民永久居留身份。
路透曼谷5月7日（记者 Amy Sawitta Lefevre） -泰国宪法法庭周三裁定总理英拉滥用职权，要求英拉下台，令已经引发暴力示威、导致经济接近衰退的泰国政治危机延长。
宪法法庭的裁决将会激怒英拉的支持者，但法庭允许与英拉一案没有牵连的内阁部长们继续留任，这可能会令街头抗议有所缓和。
宪法法庭作出上述裁决后，泰国内阁宣布商务部长、副总理NiwatthamrongBoonsongphaisan将接替英拉，看守政府会继续推进7月20日举行选举的计划。
“目前看守政府的职责是尽快组织选举，”Niwatthamrong说。
“我希望政治形势在经历此事后不会激化，”Niwatthamrong说的是法庭的裁决。
英拉在电视新闻发布会上对泰国人民表示感谢。
“在担任总理期间，我全力以赴为我的国民谋福利……我从未做过被指控的不法行为，”面带笑容的英拉说道，看起来很乐观。
“从现在开始，不论在什么情况下，我都会走民主道路。难过的是，以后我不能为大家服务了。”
尽管英拉下台，尚看不到泰国的动荡局势有结束的迹象，反对英拉及其政府的示威者仍在推动在新的选举前进行政治改革。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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