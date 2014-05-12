泰国参议院将草拟危机解决“路线图”

朝鲜在建军85周年之际进行大规模实弹演习--韩联社
路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透曼谷5月12日（记者 Amy Sawitta Lefevre） - 泰国新当选的参议院议长苏拉猜（SurachaiLiengboonlertchai）周一称，六个月来的政治动荡引发了泰国的空前危机。英拉上周已被解除总理职务，反政府抗议者要求选出新的临时总理。
英拉曾领导的看守政府目前仍掌权，希望在7月组织选举，且可望在选举中获胜。
但抗议者称看守政府已丧失合法性，要求代之以“中立的”临时总理，来监督选举制度改革。
英拉的哥哥他信在泰国北部和东北部有许多支持者，但被视作是对保皇派的挑战。他在2006年的一场政变中被推翻。
参议院议长苏拉猜周一召集特别会议，希望草拟结束当前危机的路线图。
苏拉猜对记者说：“当前，参议院是能够解决泰国政治危机的主要机构。泰国正面临最严峻的危机。”
抗议活动领袖素贴（Suthep Thaugsuban）呼吁参议院、司法机构和选举委员会介入，任命新的总理。
苏拉猜说：“我们将讨论如何草拟路线图，带领泰国摆脱困境。关于中立总理的问题，尚未作为路线图的一部分加以讨论。”（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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