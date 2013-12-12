泰国抗议者要求军方选边站

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透曼谷12月12日(记者 Amy Sawitta Lefevre) - 泰国反政府抗议者寄望于赢得维安势力的支持，抗议者寻求推翻总理英拉，成立一个非选举产生的政府。
抗议领导人素贴(Suthep Thaugsuban)要求警方及军方领导人不迟于周四晚与他会面，并要求军方和警方决定选择支持哪边。
泰国军方在过去80年中曾发动、或试图发动过18次政变，包括2006年推翻他信的政变。军方曾表示不想介入当前危机，但可能出面调停。
周一有16万抗议者聚集在总理府周围，英拉被迫宣布明年2月2日提前举行大选。此后曼谷街道上的抗议者人数有所减少。
周四有一群抗议者翻墙进入总理府院内，但很快便离开，未与驻守总理府的警察发生对抗。
素贴领导的反政府抗议活动措辞强硬，但未能中止政府运作。（完）
编译：王琛 发稿：朱淑珍
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。