泰国抗议者要求军方选边站

路透曼谷12月12日(记者 Amy Sawitta Lefevre) - 泰国反政府抗议者寄望于赢得维安势力的支持，抗议者寻求推翻总理英拉，成立一个非选举产生的政府。

抗议领导人素贴(Suthep Thaugsuban)要求警方及军方领导人不迟于周四晚与他会面，并要求军方和警方决定选择支持哪边。

泰国军方在过去80年中曾发动、或试图发动过18次政变，包括2006年推翻他信的政变。军方曾表示不想介入当前危机，但可能出面调停。

周一有16万抗议者聚集在总理府周围，英拉被迫宣布明年2月2日提前举行大选。此后曼谷街道上的抗议者人数有所减少。

周四有一群抗议者翻墙进入总理府院内，但很快便离开，未与驻守总理府的警察发生对抗。

素贴领导的反政府抗议活动措辞强硬，但未能中止政府运作。（完）