泰国抗议者称将大规模集会迫使总理英拉下台

国际油市：亚洲燃料油现货价差升至四周高位，受益于库存下降
路透迪拜3月30日 - 亚洲燃料油市场人气周四改善，此前官方数据显示新加坡燃料油库存降至六周低位，提振了现货价差，并使近月380-cst燃料油跨月正价差缩窄。
(本文由路透中文网编译提供)
路透曼谷12月18日 - 泰国反政府示威者称将升级抗议活动，迫使总理英拉下台，在大选举行之前推进选举制度改革。
上周，曼谷街头的抗议者数量降至大约2,000名，但其领导人素贴·特素班(Suthep Thaugsuban)号召抗议人群周四和周五在曼谷市中心的主要街道上游行示威。
素贴周二说：“既然英拉已明确表示不会辞去看守内阁总理职务，那我们将在周日把她赶下台。”
素贴曾向军方请求支持，但迄今尚未得到支持。
素贴告诉记者：“我们会将游行进行到底，直到参与我们的人数超出支持英拉的人数、直到军方和公务员加入我方阵营。”
即使明年2月2日举行大选，如果主要反对党--民主党不参加的话，大选的合法性将严重削弱。
周二，民主党结束了为期两天的会议，前总理阿披实重任党首。但是，在支持大选还是支持抗议方的问题上，民主党成员尚未达成一致。（完）
编译：王琛 发稿：王燕焜
路透迪拜3月30日 - 亚洲燃料油市场人气周四改善，此前官方数据显示新加坡燃料油库存降至六周低位，提振了现货价差，并使近月380-cst燃料油跨月正价差缩窄。
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透3月30日 - 越南股市周四触及逾九年最高收位，日常消费类股领涨，由于缺乏推动市场的宏观经济因素，其他东南亚股市呈区间走势。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.1%。 越南股市 涨0.5%，收于2008年2月以来最高收位，今年迄今累计涨8.9%。 海鲜加工商Nam Viet Corp 劲扬16.4%，Vietnam Dairy Products JSC 升1.6%。 泰国股市 涨0.3%，受材料和地产类股涨势带动。 菲律宾股市 微升，工业和非必需性消费类股为大盘贡献了多数涨幅。 新加坡股市 收低0.4%，受工业和地产类股跌势拖累。 马来西亚股市 略微收低。 印尼股市 收盘持平。 涨跌 当