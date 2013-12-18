泰国抗议者称将大规模集会迫使总理英拉下台

(本文由路透中文网编译提供)

路透曼谷12月18日 - 泰国反政府示威者称将升级抗议活动，迫使总理英拉下台，在大选举行之前推进选举制度改革。

上周，曼谷街头的抗议者数量降至大约2,000名，但其领导人素贴·特素班(Suthep Thaugsuban)号召抗议人群周四和周五在曼谷市中心的主要街道上游行示威。

素贴周二说：“既然英拉已明确表示不会辞去看守内阁总理职务，那我们将在周日把她赶下台。”

素贴曾向军方请求支持，但迄今尚未得到支持。

素贴告诉记者：“我们会将游行进行到底，直到参与我们的人数超出支持英拉的人数、直到军方和公务员加入我方阵营。”

即使明年2月2日举行大选，如果主要反对党--民主党不参加的话，大选的合法性将严重削弱。

周二，民主党结束了为期两天的会议，前总理阿披实重任党首。但是，在支持大选还是支持抗议方的问题上，民主党成员尚未达成一致。（完）