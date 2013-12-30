泰国反政府示威者遭枪击 一人死亡

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(本文由路透中文网编译提供)
路透曼谷12月28日（记者 Sinthana Kosolpradit） - 泰国紧急事务官员称，周六一名身份不明的枪手向反政府示威者开枪，造成一名示威者死亡，另有四人受伤。
两天前，泰国警方与抗议者在一处选举登记中心外发生冲突，造成两人死亡，多人受伤。
曼谷爱侣湾紧急应变中心（Erawan Emergency Centre）主任Petphong Kamjonkitkarn对路透称，一位30多岁的男子中弹身亡，另有四人受枪伤。
示威者连续数周集会，力图推翻被他们视为他信傀儡的英拉，并且誓言要阻止将于明年二月举行的大选。英拉极有可能在大选中获胜。
数百名示威者在政府办公大楼外安营扎寨。目击者称，枪击事件发生在凌晨3:30分左右（周五 2030 GMT），当时他们正在睡觉。
“我在熟睡中听到了几声枪响，就惊醒了，”一名18岁、绰号“男孩”的示威者说。
另有目击者称，枪击可能来自一辆驶过示威者营地的车辆。路透电视画面显示，一个水泥墩和一台发电机上有一些弹孔，一座帐篷内有血迹。
示威者还展示了他们找到的几枚小口径子弹。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。