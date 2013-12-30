泰国反政府示威者遭枪击 一人死亡

(本文由路透中文网编译提供)

路透曼谷12月28日（记者 Sinthana Kosolpradit） - 泰国紧急事务官员称，周六一名身份不明的枪手向反政府示威者开枪，造成一名示威者死亡，另有四人受伤。

两天前，泰国警方与抗议者在一处选举登记中心外发生冲突，造成两人死亡，多人受伤。

曼谷爱侣湾紧急应变中心（Erawan Emergency Centre）主任Petphong Kamjonkitkarn对路透称，一位30多岁的男子中弹身亡，另有四人受枪伤。

示威者连续数周集会，力图推翻被他们视为他信傀儡的英拉，并且誓言要阻止将于明年二月举行的大选。英拉极有可能在大选中获胜。

数百名示威者在政府办公大楼外安营扎寨。目击者称，枪击事件发生在凌晨3:30分左右（周五 2030 GMT），当时他们正在睡觉。

“我在熟睡中听到了几声枪响，就惊醒了，”一名18岁、绰号“男孩”的示威者说。

另有目击者称，枪击可能来自一辆驶过示威者营地的车辆。路透电视画面显示，一个水泥墩和一台发电机上有一些弹孔，一座帐篷内有血迹。

示威者还展示了他们找到的几枚小口径子弹。（完）