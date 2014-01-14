泰国示威者目标对准政府部门 威胁攻击证券交易所

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Apornrath Phoonphongphiphat

路透曼谷1月14日 - 泰国反政府示威者称周二将加强对政府部门周边地区的封锁，另有强硬派威胁称要攻击证券交易所。目前曼谷的许多重要路口仍处于封锁状态。

示威者在素贴的领导下阻止公务员上班，造成许多政府部门和泰国央行周一被迫启用备用办公室。

“我们必须在上午包围政府大楼并使其关闭，然后在午后离开，”素贴周一晚上对支持者称。他还呼吁支持者每天如此，直到总理英拉下台。

一个与素贴所在的人民民主改革委员会结盟的学生团体威胁称要攻击证券交易所，反政府抗议活动的策略组织者Nitithorn Lamlua周一对支持者称，证券交易所代表的是“为他信成为亿万富翁铺路的邪恶资本主义制度”。

但周二凌晨，这些建筑物周边未见特别的安保措施。一位路透摄影师称，一支示威队伍向海关总署行进，并且没有停止。

泰国证券交易所总裁Jarumporn Chotikasathien对路透称，他们准备了应急措施，以便在必要时保护交易所大楼和交易系统。

英拉周一在国防部位于曼谷郊区的设施中工作。泰国官员称，周二例行的内阁会议已被取消。

英拉已邀请抗议领导人及各个政治党派于周三共商选举委员会的一项提议，该提议建议将大选推迟至5月。但是素帖则称他对任何选举都不感兴趣，他所要的是由“人民委员会”代替现任政府。（完）