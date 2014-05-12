泰国参议院将草拟危机解决“路线图”

(本文由路透中文网编译提供)

路透曼谷5月12日（记者 Amy Sawitta Lefevre） - 泰国新当选的参议院议长苏拉猜（Surachai Liengboonlertchai）周一称，六个月来的政治动荡引发了泰国的空前危机。英拉上周已被解除总理职务，反政府抗议者要求选出新的临时总理。

英拉曾领导的看守政府目前仍掌权，希望在7月组织选举，且可望在选举中获胜。

但抗议者称看守政府已丧失合法性，要求代之以“中立的”临时总理，来监督选举制度改革。

英拉的哥哥他信在泰国北部和东北部有许多支持者，但被视作是对保皇派的挑战。他在2006年的一场政变中被推翻。

参议院议长苏拉猜周一召集特别会议，希望草拟结束当前危机的路线图。

苏拉猜对记者说：“当前，参议院是能够解决泰国政治危机的主要机构。泰国正面临最严峻的危机。”

抗议活动领袖素贴（Suthep Thaugsuban）呼吁参议院、司法机构和选举委员会介入，任命新的总理。

苏拉猜说：“我们将讨论如何草拟路线图，带领泰国摆脱困境。关于中立总理的问题，尚未作为路线图的一部分加以讨论。”（完）