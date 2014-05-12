泰国参议院将草拟危机解决“路线图”

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--4月25日
路透4月25日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:03时,1美元=6.8856 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 16.81 1.088 2.24 大众交通 5.8 0.692 1.22 永生投资 11.53 1.421 1.18 老凤祥
(本文由路透中文网编译提供)
路透曼谷5月12日（记者 Amy Sawitta Lefevre） - 泰国新当选的参议院议长苏拉猜（Surachai Liengboonlertchai）周一称，六个月来的政治动荡引发了泰国的空前危机。英拉上周已被解除总理职务，反政府抗议者要求选出新的临时总理。
英拉曾领导的看守政府目前仍掌权，希望在7月组织选举，且可望在选举中获胜。
但抗议者称看守政府已丧失合法性，要求代之以“中立的”临时总理，来监督选举制度改革。
英拉的哥哥他信在泰国北部和东北部有许多支持者，但被视作是对保皇派的挑战。他在2006年的一场政变中被推翻。
参议院议长苏拉猜周一召集特别会议，希望草拟结束当前危机的路线图。
苏拉猜对记者说：“当前，参议院是能够解决泰国政治危机的主要机构。泰国正面临最严峻的危机。”
抗议活动领袖素贴（Suthep Thaugsuban）呼吁参议院、司法机构和选举委员会介入，任命新的总理。
苏拉猜说：“我们将讨论如何草拟路线图，带领泰国摆脱困境。关于中立总理的问题，尚未作为路线图的一部分加以讨论。”（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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