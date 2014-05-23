泰国发生政变，军方掌权治理国家

(本文由路透中文网编译提供)

路透曼谷5月23日 - 泰国军方首脑巴育（Prayuth Chan-ocha）周四发动不流血政变，他将从周五开始治理陷入分化的国家。

泰国保皇派与民粹主义政客之间的权力之争持续不断，涉及派别都不愿做出让步，外界担心由此引发的严重暴力冲突会伤害泰国经济。面对这种情况，巴育发动了政变。

巴育在宣布政变前主持冲突双方举行会谈，但会谈破裂。军方拘捕了冲突双方的一些政客，对媒体实施审查并驱散了示威者，还宣布实施宵禁，时间为夜里10点至凌晨5点。

稍晚，军方召集被罢免的总理英拉及另外22名相关人士于周五上午10点（0300 GMT）在一个军方地点召开会议。这22名相关人士中包括英拉的一些权贵亲属和政府部长。

这次会议将为巴育的统治定调。巴育力图使国家摆脱危机，同时应对政变令泰国进入军事统治引发的国际批评。

美国国务卿克里称，这场政变没有理由，会对美泰关系、特别是军事关系带来“负面影响”。

“泰国必须举行反应人民意愿的提前选举，”克里在声明中称。

他还呼吁泰国军方释放被拘捕的政客。

法国、欧盟和联合国人权事务办公室也对政变加以谴责。日本对泰国发生政变表示遗憾，澳大利亚称对此“严重关切”。

许多保皇派支持者对政变表示欢迎。泰国前总理他信的“红衫军”支持者则感到沮丧和愤怒，但他们表示尚无应对政变的示威计划。

对于泰国政变，小心谨慎的投资者基本上是从容应对。分析人士称，政变对市场的影响可能不会太严重。（完）