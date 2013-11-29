英拉在不信任案投票中顺利过关 但抗议活动难平息

中国经济：通过统计法实施条例草案，确保统计数据真实权威--常务会议
路透北京4月12日 - 中国国务院总理李克强周三主持召开常务会议，通过统计法实施条例草案，强化对统计造假等违法行为的责任追究，确保统计数据的真实性权威性，并要求加快统计调查制度和方法建设，健全新型产业统计，更好为科学决策提供支撑。
(本文由路透中文网编译提供)
路透曼谷11月28日 - 泰国总理英拉周四在国会针对其的不信任案投票中轻松过关，但尚未能平息反政府抗议者的示威活动。
抗议者聚集在国家警察总部外，要求警察加入推翻英拉的行列。英拉是前总理他信的妹妹，他信被军事政变推翻后流亡海外，反对派指责英拉政府是他信的傀儡。
抗议者高喊：“消灭他信政权。”
英拉呼吁抗议者停止示威并进行对话，以避免对抗局面。她称，示威者周一占领财政部后，泰国经济面临风险。
英拉在电视讲话中称：“政府不想玩政治游戏，因为我们认为，这会导致经济形势恶化。”
警方发言人称，现在曼谷反政府抗议的“主力军”不足1.5万人，远远少于周日时的逾10万人，这或许表明对抗议活动的声援力量减退。
上月英拉领导的为泰党试图推动通过“大赦法案”，若法案通过，将有助于他信回国，法案在国会未获通过，但该法案成为当前反政府抗议活动的导火索。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
路透北京4月12日 - 中国国务院总理李克强周三主持召开常务会议，通过统计法实施条例草案，强化对统计造假等违法行为的责任追究，确保统计数据的真实性权威性，并要求加快统计调查制度和方法建设，健全新型产业统计，更好为科学决策提供支撑。
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