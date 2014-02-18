泰国警官在曼谷冲突中遭枪击身亡（更新版）

路透2月18日 - 泰国警察总长指出，当局周二驱逐曼谷街头的反政府示威者时，有一名警官头部中弹身亡。

“一名警察死亡，14名警察受伤。”警察总长AdulSaengsingkaew对路透说。“该名警察在送医途中不幸死亡。他的头部中弹。”

稍早，路透目击者称，泰国警方在试图驱散曼谷街头的反政府示威者的行动中，有三名警察受伤，其中一名警察似乎受到枪伤。

三名目击者称他们听见疑似枪响，并见到双方阵营携带武器。泰国当局尚未立即证实已经开火。(完)

(编译 李婷仪 审校 蔡美珍)

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