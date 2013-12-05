泰国国王呼吁社会团结 履行对国家安全的责任

勒庞和马克龙料在法国第一轮选举中均赢得24%的选票--民调
路透3月31日 - Opinionway的民调显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)料将在法国总统第一轮选举中赢得24%的选票，下降一个百分点；马克龙料赢得24%的选票，下降一个百分点；菲永料赢得19%的选票，下降一个百分点。
路透曼谷12月5日 - 泰国国王普密蓬·阿杜德(BhumibolAdulyadej)周四在其生日讲话中呼吁国民履行对国家安全的责任，但他没有直接提及近期的政治动荡。
抗议者过去一周来一直试图推翻总理英拉领导的内阁，冲突中已有五人丧生，不过双方达成协议，在国王生日期间休战。
86岁的普密蓬国王是第一位为广大泰国民众所熟悉的国王，在其长期统治期间，之前曾凭借国民的父亲形象化解了多次危机。民众近期也强烈期待着他出面表达意见。
他号召国民为了这个国家而彼此支持。
“所有泰国人应该深刻意识到这一点，履行我们相应的责任，履行我们对社会大众、对社会安定和泰国国家安全的责任，”普密蓬国王对云集的高官表示。
身着正装出席国王生日庆典的包括总理、各武装部队及警察部队司令官、高层官员及反对派领袖。（完）
编译：王燕焜 发稿：王凤昌
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路透约翰内斯堡3月31日 - 非洲人国民大会(简称：非国大，ANC)副秘书长Jessie Duarte周五称，南非总统祖马(Jacob Zuma)已进行内阁改组，任命一些有能力的官员。此次改组震惊金融市场，招致党内尖锐批评。
路透约翰内斯堡3月31日 - 南非共产党周五表示，公众应该采取严正行动避免财政部陷于腐败；此前总统祖马在深夜的内阁重组中撤换财长戈尔丹(Pravin Gordhan)；南非共产党为执政党非洲人国民大会(非国大/ANC)的盟友。