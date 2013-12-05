泰国国王呼吁社会团结 履行对国家安全的责任

路透曼谷12月5日 - 泰国国王普密蓬·阿杜德(BhumibolAdulyadej)周四在其生日讲话中呼吁国民履行对国家安全的责任，但他没有直接提及近期的政治动荡。

抗议者过去一周来一直试图推翻总理英拉领导的内阁，冲突中已有五人丧生，不过双方达成协议，在国王生日期间休战。

86岁的普密蓬国王是第一位为广大泰国民众所熟悉的国王，在其长期统治期间，之前曾凭借国民的父亲形象化解了多次危机。民众近期也强烈期待着他出面表达意见。

他号召国民为了这个国家而彼此支持。

“所有泰国人应该深刻意识到这一点，履行我们相应的责任，履行我们对社会大众、对社会安定和泰国国家安全的责任，”普密蓬国王对云集的高官表示。

身着正装出席国王生日庆典的包括总理、各武装部队及警察部队司令官、高层官员及反对派领袖。（完）

编译：王燕焜 发稿：王凤昌

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