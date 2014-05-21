泰军方召集各方商讨结束政治危机

路透曼谷5月21日 - 泰国军方副发言人Winthai Suvaree称，陆军总司令巴育(Prayuth Chan-ocha)周三将召集对立的政治团体和党派、选举委员会委员以及议员开会，商谈使泰国摆脱政治危机的出路。