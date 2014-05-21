泰军方召集各方商讨结束政治危机

英国首相特雷莎·梅要求提前大选 以强化退欧协商立场
路透伦敦4月18日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周二要求在6月8日提前大选，称英国反对党反对她的退欧计划，可能导致退出欧盟谈判存协商立场弱化的风险。
路透曼谷5月21日 - 泰国军方副发言人Winthai Suvaree称，陆军总司令巴育(Prayuth Chan-ocha)周三将召集对立的政治团体和党派、选举委员会委员以及议员开会，商谈使泰国摆脱政治危机的出路。
“巴育将军召集各方在军官俱乐部开会，商谈结束我国政治危机的出路，”Winthai Suvaree告诉记者。
巴育将与他们在当地时间下午1时30分(0630 GMT)开会。
在泰国经历了数月的政治动荡之后，军方周二宣布在全国实施戒严。（完）
编译：王凤昌 发稿：王燕焜
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