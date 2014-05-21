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时事要闻 | 2014年 5月 21日 星期三 13:32 BJT

泰军方召集各方商讨结束政治危机

路透曼谷5月21日 - 泰国军方副发言人Winthai Suvaree称，陆军总司令巴育(Prayuth Chan-ocha)周三将召集对立的政治团体和党派、选举委员会委员以及议员开会，商谈使泰国摆脱政治危机的出路。

“巴育将军召集各方在军官俱乐部开会，商谈结束我国政治危机的出路，”Winthai Suvaree告诉记者。

巴育将与他们在当地时间下午1时30分(0630 GMT)开会。

在泰国经历了数月的政治动荡之后，军方周二宣布在全国实施戒严。（完）

编译：王凤昌 发稿：王燕焜

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