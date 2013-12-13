泰国军方领导人不会与苏德会面--发言人

标题新闻：叙利亚军方消息人士称，美国导弹袭击叙空军基地已造成“损失”--叙国有电视台新闻快讯
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
(本文由路透中文网编译提供)
路透曼谷12月12日 - 泰国军方副发言人Werachon Sukondhapatipak表示，泰国武装部队最高司令塔纳萨·巴迪玛巴功(Thanasak Patimaprakorn)周四不会与反政府抗议领导人苏德(Suthep Thaugsuban)会面。
泰国陆军总司令帕拉育(Prayuth Chan-ocha)周三告知苏德，他已经转达苏德要求与武装部队最高司令塔纳萨·巴迪玛巴功会晤的请求。
Werachon Sukondhapatipak对路透表示：“武装部队最高司令今天不会与苏德先生见面。”暗示泰国陆军、海军和空军总司令也不会与苏德见面。
苏德试图推翻泰国英拉政府，并告诉军队要在冲突中表明立场。军方迄今只表示要调停，称希望保持中立。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透台北4月7日 - 台币兑美元周五早盘由升转贬，因稍早美国对叙利亚一处空军基地实施军事打击推高风险偏好，且外商银买汇，令台币贬至三周低位。
路透悉尼/惠灵顿4月7日 - 澳新货币兑日圆周五下挫至逾四个月低点，美国向叙利亚总统阿萨德势力控制的空军基地发射数十枚导弹后，投资者逃离风险资产。