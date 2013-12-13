泰国军方领导人不会与苏德会面--发言人

(本文由路透中文网编译提供)

路透曼谷12月12日 - 泰国军方副发言人Werachon Sukondhapatipak表示，泰国武装部队最高司令塔纳萨·巴迪玛巴功(Thanasak Patimaprakorn)周四不会与反政府抗议领导人苏德(Suthep Thaugsuban)会面。

泰国陆军总司令帕拉育(Prayuth Chan-ocha)周三告知苏德，他已经转达苏德要求与武装部队最高司令塔纳萨·巴迪玛巴功会晤的请求。

Werachon Sukondhapatipak对路透表示：“武装部队最高司令今天不会与苏德先生见面。”暗示泰国陆军、海军和空军总司令也不会与苏德见面。

苏德试图推翻泰国英拉政府，并告诉军队要在冲突中表明立场。军方迄今只表示要调停，称希望保持中立。（完）