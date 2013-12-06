泰国街头示威民众减少 但反政府领导人拒绝放弃

路透曼谷12月6日 -周五,泰国街头寻求推翻现政府的示威者减少。此前出于对泰国国王生日的尊重，示威者停止了抗议活动，但据说夜间发生了冲突，其中一起发生在泰国财政部。

反对派领导人在一处庞大的政府办公中心会晤，讨论如何吸引新鲜血液到运动中，说明即便抗议者人数减少，但反对派并未放弃。

此次抗议是曼谷中产阶级和保皇派精英与他信和英拉支持者爆发的最新冲突。

抗议领导人苏德(Suthep Thaugsuban)周五晚间向支持者发表讲话。

反对派女发言人TeerapaPromphan表示：“今晚，他将宣布从现在起到12月9日的计划，后者也是我们的最后期限。这个周末会有很多活动，我们将比之前更猛烈地反抗。”

抗议者已错过多次迫使英拉下台的最后期限。从周日到周二，他们对英拉的办公地和其他政府机构发起了一波袭击。

警方周二没有采取行动，并允许示威者进入政府办公大楼。示威者短暂进入，随后和平离开。

自上周末以来，已经有五人在本次政治动荡中丧生。

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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