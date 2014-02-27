泰国危机仍在继续 英拉被控渎职

朝鲜在建军85周年之际进行大规模实弹演习--韩联社
路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透曼谷2月27日（记者 Pairat Temphairojana/Aukkarapon Niyomyat） -泰国国家反贪委员会（NACC）周四指控首相英拉渎职，而反政府示威活动仍未见结束的迹象。
这项与大米补贴项目有关的指控，对英拉政府可谓雪上加霜。农民是英拉的最大支持群体，他们现在要求政府支付拖欠的粮款。
大约有300余名政府支持者在位于曼谷北部的反贪委员会大楼外集会，而防暴警察在大楼内负责守卫。
一些英拉的支持者扬言要用水泥封锁该地，以象征性抵制针对英拉的指控。
反政府示威者希望推翻英拉，消除英拉兄长、前总理他信的影响力。他信被普遍视为掌控泰国实权的人物。
英拉并未出席反贪委员会的听证会，而是派其法务团队参加。
反贪委员会副秘书长WittayaArkompitak对路透称，“如果英拉的法务团队听取针对她的指控，她将有15天的时间来提交证据，随后反贪委员会会进一步商讨此案。”
英拉否认自己渎职，并指控反贪委员会存有偏见。她还指出，涉及前政府的一宗与大米相关的贪腐案时隔四年多后仍无进展。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透北京4月25日 - 中国最高人民检查院周二称，近日，河北省、贵州省检察机关依法对国家统计局原党组书记、局长王保安涉嫌受贿案，四川省人民政府原副省长李成云涉嫌受贿案提起公诉。
路透华盛顿/北京4月24日 - 美国总统特朗普周一称，联合国安理会必须准备对朝鲜采取新的制裁，因对其最早在周二进行第六次核试验的担忧加剧。