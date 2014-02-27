泰国危机仍在继续 英拉被控渎职

路透曼谷2月27日（记者 Pairat Temphairojana/Aukkarapon Niyomyat） -泰国国家反贪委员会（NACC）周四指控首相英拉渎职，而反政府示威活动仍未见结束的迹象。

这项与大米补贴项目有关的指控，对英拉政府可谓雪上加霜。农民是英拉的最大支持群体，他们现在要求政府支付拖欠的粮款。

大约有300余名政府支持者在位于曼谷北部的反贪委员会大楼外集会，而防暴警察在大楼内负责守卫。

一些英拉的支持者扬言要用水泥封锁该地，以象征性抵制针对英拉的指控。

反政府示威者希望推翻英拉，消除英拉兄长、前总理他信的影响力。他信被普遍视为掌控泰国实权的人物。

英拉并未出席反贪委员会的听证会，而是派其法务团队参加。

反贪委员会副秘书长WittayaArkompitak对路透称，“如果英拉的法务团队听取针对她的指控，她将有15天的时间来提交证据，随后反贪委员会会进一步商讨此案。”

英拉否认自己渎职，并指控反贪委员会存有偏见。她还指出，涉及前政府的一宗与大米相关的贪腐案时隔四年多后仍无进展。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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