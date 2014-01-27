泰国红衫军大本营忠心不改 继续支持政府

(本文由路透中文网编译提供)

路透泰国CHAIWAN 1月27日 - 泰国水稻种植农户Thiwakorn Chomchan已经两个月没有拿到卖粮款了，但他对总理英拉并无怨气，而是谴责曼谷的反政府示威者。英拉政府实施的旗舰政策，可确保他的卖粮款高于市场价。

“北部和东北部地区一些被纳入水稻项目的农户并不恼怒，他们知道政府现在也无计可施，”51岁的Thiwakorn说。

其他地区成千上万的农户则在示威反对这项高达数十亿美元的项目，他们称该项目中腐败遍布，威胁称要加入曼谷的示威活动。这些农户中，许多人的卖粮款已被拖欠四个月。

在执政的为泰党及英拉兄长他信的大本营东北地区，没有人改变他们的立场。

Thiwakorn在乌东他尼府Chaiwan地区召集了一场振奋人心的会议，与会的20位农户一致决定不会加入反政府示威活动。

“我们很忠诚，我们相信政府的政策，”种植着1.4公顷稻田的农户Sunanta Wimasee说。

如果对法律挑战日益升级的暴力活动不会导致大选推后，北部地区人口众多，加上穷人的支持坚如磐石，这些几乎可以确保英拉在2月2日的大选中获胜。

但英拉在其他农村地区的支持率下降，导致她越来越依赖兄长他信建立的选举堡垒。泰国分裂现象本就严重，如今更是进一步两极分化，以曼谷为基地的示威运动以及富庶的南方民众决意让英拉下台。（完）