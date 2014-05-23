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时事要闻 | 2014年 5月 23日 星期五 14:46 BJT

新加坡建议公民慎重考虑前往泰国

路透新加坡5月23日 - 新加坡外交部周五发布旅行通知，建议公民在泰国军事政变后慎重考虑前往泰国。

“泰国局势动荡不安，难以预测，可能会迅速发生变化，”新加坡外交部在网站上称。

泰国军方周四夺取政权，军方首领称希望在该国经历数月动荡后能够恢复秩序。（完）

编译：程芳 发稿：王琛

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