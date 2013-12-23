泰国抗议者再次举行大规模抗议 要求英拉辞职

路透曼谷12月22日（记者 Apornrath Phoonphongphiphat） -泰国数以万计反政府抗议者周日在首都曼谷和平集会，这是他们试图推翻总理英拉的最新一轮抗议活动。

英拉曾表示将在2月2日提前举行大选，以试图缓解紧张局势，但抗议者抵制此次选举，以阻止英拉重新掌权并延续其兄、前总理他信的影响力。

抗议者在曼谷各地集会，他们高喊“英拉，下台”的口号，还至少在四个地方搭建集会舞台，造成三个主要路口和两个商业区的交通瘫痪。

“我恨英拉，希望她下台，因为她的所作所为都是为了她的哥哥，而不是泰国人民，”75岁的抗议者ChaloeyThanapaisan说。

泰国反对党民主党周六决定抵制大选，他们称国家的民主体系已被他信扭曲，民众对此深感失望。这令泰国的近期局势变得更加不确定。

在周日的集会中，示威活动领导人素贴受到了如同摇滚明星般的欢迎，他敦促支持者们在周一开始进行选举登记时阻止候选人登记。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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