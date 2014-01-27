泰国抗议领袖称不会与政府谈判

路透曼谷1月27日 - 泰国反政府领袖素贴（SuthepThaugsuban）周一表示，寻求推翻英拉政府的抗议者不会就开放被他们封锁的政府部门和机构进行谈判。

抗议者封锁了曼谷七个大的十字路口，迫使泰国央行等很多政府部门和机构关门，工作人员在家或在备用机构办公。泰国政府周一要求抗议者就讨论开放政府机构进行谈判。

素贴在电视声明中表示：“每个抗议地区的团体都不会与政府官员就开放被封锁的政府机构进行谈判，所以不要再想办法联系我们了。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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