泰国抗议领袖称不会与政府谈判

土耳其选举委员会驳回反对党关于修宪公投作废的要求
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。
路透曼谷1月27日 - 泰国反政府领袖素贴（SuthepThaugsuban）周一表示，寻求推翻英拉政府的抗议者不会就开放被他们封锁的政府部门和机构进行谈判。
抗议者封锁了曼谷七个大的十字路口，迫使泰国央行等很多政府部门和机构关门，工作人员在家或在备用机构办公。泰国政府周一要求抗议者就讨论开放政府机构进行谈判。
素贴在电视声明中表示：“每个抗议地区的团体都不会与政府官员就开放被封锁的政府机构进行谈判，所以不要再想办法联系我们了。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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