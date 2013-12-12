泰国抗议者要求军方选择阵营

中国外长王毅称有必要阻止朝鲜半岛局势朝不可逆转方向发展
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透曼谷12月12日(记者 Amy Sawitta Lefevre) -泰国反政府抗议者寄望于赢得安全部队支持，抗议者寻求推翻总理英拉，成立一个非选举产生的政府。
抗议领导人素贴(Suthep Thaugsuban)要求警方及军方领导人不迟于周四晚与他会面，并要求军方和警方选择阵营。
泰国军方在过去80年中曾发动、或试图发动过18次政变，包括2006年推翻他信的政变。军方曾表示不想介入当前危机，但可能出面调停。
周一有16万抗议者聚集在总理府周围，英拉被迫宣布明年2月2日提前举行大选。此后曼谷街道上的抗议者人数有所减少。
周四有一群抗议者翻墙进入总理府院内，但很快便离开，未与驻守总理府的警察发生对抗。
素贴领导的反政府抗议活动措辞强硬，但未能中止政府运作。（完）
编译：王琛 发稿：朱淑珍
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