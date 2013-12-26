泰国示威者试图干扰大选登记 警方动用催泪瓦斯

路透曼谷12月26日(记者 Apornrath Phoonphongphiphat) -泰国警方周四在曼谷向反政府示威人群发射催泪瓦斯，因抗议者试图阻挠明年2月的大选计划。这是近两周来泰国警方首次动用催泪瓦斯。

此前一天，泰国政府决定将在曼谷及周边地区实施的特别安全法延长60天。

周四早间，大约有500名抗议者聚集在曼谷体育场外，此处是泰国选举委员会为明年2月的大选进行登记参选的地点。

泰国媒体报道称，当时体育场内有很多计划参选的党派代表。路透记者给体育场内官员打电话，但无法接通。

泰国警方警告示威者不要试图进入体育场内，但抗议者试图冲破围栏进入体育场，警方随后发射了数轮催泪瓦斯。

当时在现场的路透记者称，警方也发射了橡皮子弹。

路透目击者称，多名抗议者受到催泪瓦斯影响，但无人受重伤。示威者对此类冲突做好了充足的准备，警方与示威者上一次的冲突发生在大约两周前。很多抗议者脸上配戴护目镜和面具，并用瓶装水清洗眼睛。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王琛

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