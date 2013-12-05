泰国危机再起 他信回国梦破

路透曼谷12月5日（记者 Martin Petty） -泰国的政治前景比以往任何时候都要黑暗，但有一件事却很确定，即自我流放海外的前总理他信不能很快回国。

几个月前，泰国出现又一轮政治冲突的几率似乎微乎其微，当时他信的妹妹、现任总理英拉执政进入第三年，英拉政府此前的运作相当平稳，并与其兄长他信的敌人在表面上建立了亲密关系。他信的敌人包括军方将领、王室顾问和反对派政客。

2008年他信因贪污获罪，为避免牢狱之灾他选择流亡海外，希望在时机成熟时回国。但如今看来，这种希望似乎比以往任何时候都要渺茫。

抗议者在曼谷街头连续数周游行，还与防暴警察发生冲突，他们誓言要推翻“他信政权”让“好人”取而代之，泰国民主体系实际上陷入瘫痪。英拉在政坛的“蜜月期”结束，政府摇摇欲坠。

为泰党试图强行推动一部特赦法案，这似乎是英拉所犯的一个错误。这部法案激起反对者的愤怒，他们称这是公然为他信洗罪。

泰国参议院否决了这项法案，英拉也将其搁置，但危害却无法消除。他信的反对者有了发起最新炮轰所需的借口。

“他信宛如泰国政坛的幽灵，让人无法摆脱，”京都大学东南亚研究中心的Pavin Chachavalpongpun说。

“他通过特赦法案试水，但水很深，还为示威者提供了消除旧势力威胁的机会。”

他信拥有亿万财产，之前垄断了泰国的电信业务，在黄金和钻石矿产上也有所投资，他甚至还拥有一家超级联赛足球俱乐部。因此，他信拥有足够的资产赢得现代营销战，他信本人及其势力也以此赢得了2001年以来的每场选举。

如果英拉政府被迫倒台，无论他信是否回到泰国，即便不能立刻夺回控制权，他信势力赢得选举也只是时间问题。

届时，他信留给妹妹英拉的可能将是太多的抗争。

“特赦努力遭遇惨败，对他（他信）是一记重创，重新点燃了反对他信的运动，而且各种迹象显示这场运动不会就此打住。”泰国朱拉隆功大学的政治分析师Thitinan Pongsudhirak说。

“示威活动得到了大部分曼谷势力的默许和支持。很显然，示威者得到了战略性支持，如果军方插手，肯定也不会站在政府一边。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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