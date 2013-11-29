抗议者矛头对准英拉 政府呼吁避免暴力冲突

路透曼谷11月29日（记者 Amy Sawitta Lefevre） -泰国反政府示威者计划周五向英拉的总理府进发，他们拒绝了英拉开展对话的请求，继续进行推翻英拉政府的行动。

周四，英拉轻松赢得了议会的不信任案投票，但反对派的示威游行并未平息，反对派指责英拉滥用执政党在议会的多数派优势，强行通过一些法律加强其兄长、前总理他信在幕后操纵的权力。

本周以来，示威者的人数似乎有所下降，但其核心成员仍将英拉作为目标，认为她是他信的傀儡，认为现政权已失去了执政的合法性。

反对派领导人、前任政府副总理素贴·特素班(Suthep Thaugsuban)拒绝了英拉通过电视讲话提出的对话请求。

英拉则拒绝辞职或解散议会。

在数千名示威者占领曼谷市郊一处政府办公大楼之前，特素班宣布要采取强硬手段，但未透露具体行动内容。

特素班周四晚宣称：“接下来一两天我们会发起最终行动，明天晚上将会揭晓。”

英拉政府未必会被特素班的言论撼动，因其一直坚持自己的合法性，并决意挺过此次抗议风暴。随着事态不断升级，英拉政府敦促警方和支持者避免与示威者发生冲突，并称示威者大势已去。（完）

编译：王琛 发稿：王燕焜

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