泰国抗议活动冲击旅游业

12月16日，旅游者在泰国首都曼谷市中心的Siam Paragon百货商店门前给自己的孩子牌照。 REUTERS/Athit Perawongmetha

路透曼谷12月16日（记者 Amy Sawitta Lefevre） - BoonyotChaiyakhan在曼谷Siri Sathorn酒店当保安已经三年了。他说，这个月是他在这工作以来见过生意最清淡的月份。

他说：“就是因为抗议。正常情况下，现在酒店应该人满为患，但现在日本游客不来了。”

泰国反政府抗议活动已经进入第二个月了，虽然示威者数量已经减少了，但危机远未结束。

由于中国游客数量剧增，2013年对泰国旅游业来说肯定还是会创下纪录高位。但眼下的12月至次年2月旺季，恐怕会令人失望。

以往在面临政治动荡时，泰国旅游业的表现堪称强韧。但这次已经有39个国家发布针对泰国的旅行警告，泰国旅游当局称，持续抗议活动将使得2013年到访游客人次较预期的2,610万人减少1.3%，估计为2,580万人次。

分析人士称，长期而言，泰国作为旅游胜地的形象可能受损，这会冲击旅游业，而旅游业占到泰国国内生产总值（GDP）的8-10%。

但也并非所有人都牢骚满腹。32岁的NaputtSayasit是一名摩托车的士司机，他在抗议地点民主纪念碑附近忙着载客，其中有抗议者，有记者，偶尔还有背包客。

他说：“有的游客到了抗议地点附近，的士过不去了，我就载上他们，把他们送到考山路（KhaoSan）的旅馆。我想收多少钱都行。”他指的是考山路背包客中心。

他乐不可支地说：“生意真是好啊。”（完）

编译：朱淑珍 发稿：王凤昌

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