泰国抗议活动冲击旅游业

泰国反政府抗议活动已经进入第二个月，虽然示威者数量有所减少，但危机远未结束。以往在面临政治动荡时，泰国旅游业的表现堪称强韧。但这次已经有39个国家发布针对泰国的旅行警告。分析人士称，长期而言，泰国作为旅游胜地的形象可能受损，这会冲击旅游业，而旅游业占到泰国GDP的8-10%。图为2013年12月16日，游客在曼谷街头留影。路透