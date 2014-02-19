泰国示威者在英拉临时办公地集会（更新版）

路透曼谷2月19日（记者 Amy Sawitta Lefevre/Apornrath Phoonphongphiphat） -泰国反政府示威者周三在总理英拉的临时办公室所在地集会，该地可能成为动乱引爆点。但英拉早已离开该临时办公地。

一名高级安全官员称，在周二开展“和平曼谷任务”后，警方不会试图重新控制更多示威地点。

英拉目前可谓四面楚歌。泰国反腐机构此前就稻米收购计划指控英拉，该计划引发泰国中产阶级对英拉政府的强烈不满，而英拉的广大农民支持者则分文未得。

受示威活动影响，英拉被迫放弃在政府办公大楼办公后，一直在曼谷北部一处国防部设施临时办公。

“我们来这里，是因为我们不想让英拉再使用国防部设施了，”示威活动组织者Chumpol Jumsai对大约3,000名支持者说。“我们请求士兵们不要再让英拉使用这处设施了。”

示威活动自己的电视频道Bluesky TV播放的画面显示，军队在铁丝网后把守该处建筑。周三没有出现对峙气氛，示威活动领导人素贴（Suthep Thaugsuban）获准进去与级别较高的士兵交流，这与周二示威者与警方对峙的情况截然不同。

泰国军方一名发言人早些时候呼吁双方避免冲突。此前军方曾表示，若警方无法控制曼谷安全局势时，他们会出手干预。

“我们的立场没有改变，仍会向警方提供支持，”陆军上校Werachon Sukondhapatipak对路透说。“我们无意部署更多军队。如果政府在安全事务上需要更多帮助，他们必须向我们申请，但他们至今没有这方面的请求。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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