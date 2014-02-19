泰国示威者在英拉临时办公地集会（更新版）

韩国称美韩一致认为萨德反导系统部署正在顺利进行
总统办公室称，韩国国家安全顾问金宽镇与美国国家安全顾问麦克马斯特在电话交谈中，还就如果朝鲜进行更多挑衅，将快速采取包括新的联合国制裁在内的惩罚措施达成共识。(完)
路透曼谷2月19日（记者 Amy Sawitta Lefevre/Apornrath Phoonphongphiphat） -泰国反政府示威者周三在总理英拉的临时办公室所在地集会，该地可能成为动乱引爆点。但英拉早已离开该临时办公地。
一名高级安全官员称，在周二开展“和平曼谷任务”后，警方不会试图重新控制更多示威地点。
英拉目前可谓四面楚歌。泰国反腐机构此前就稻米收购计划指控英拉，该计划引发泰国中产阶级对英拉政府的强烈不满，而英拉的广大农民支持者则分文未得。
受示威活动影响，英拉被迫放弃在政府办公大楼办公后，一直在曼谷北部一处国防部设施临时办公。
“我们来这里，是因为我们不想让英拉再使用国防部设施了，”示威活动组织者Chumpol Jumsai对大约3,000名支持者说。“我们请求士兵们不要再让英拉使用这处设施了。”
示威活动自己的电视频道Bluesky TV播放的画面显示，军队在铁丝网后把守该处建筑。周三没有出现对峙气氛，示威活动领导人素贴（Suthep Thaugsuban）获准进去与级别较高的士兵交流，这与周二示威者与警方对峙的情况截然不同。
泰国军方一名发言人早些时候呼吁双方避免冲突。此前军方曾表示，若警方无法控制曼谷安全局势时，他们会出手干预。
“我们的立场没有改变，仍会向警方提供支持，”陆军上校Werachon Sukondhapatipak对路透说。“我们无意部署更多军队。如果政府在安全事务上需要更多帮助，他们必须向我们申请，但他们至今没有这方面的请求。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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总统办公室称，韩国国家安全顾问金宽镇与美国国家安全顾问麦克马斯特在电话交谈中，还就如果朝鲜进行更多挑衅，将快速采取包括新的联合国制裁在内的惩罚措施达成共识。(完)
目前不清楚特朗普总统是否会颁布这一行政令，他曾承诺若无法为美国争取到更好的条件，将退出与加拿大和墨西哥签订的北美自贸协定。
路透华盛顿4月26日 - 美国政府周三称，计划通过更严厉的国际制裁和外交压力，促使朝鲜放弃导弹及核计划，同时也仍然愿意通过协商实现这一目标。