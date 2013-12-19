泰国抗议游行波及美国大使馆

朝鲜半岛紧张局势升温之际 美国副总统彭斯将赴首尔访问
路透华盛顿4月14日 - 美国副总统彭斯周日将前往韩国，他的幕僚表示，这显示在朝鲜核计划引发紧张局势升温之际，美国恪守对盟友的承诺。
路透曼谷12月19日（记者 Amy Sawitta Lefevre） -泰国反政府抗议者周四在曼谷游行，试图迫使看守总理英拉下台。但游行人数似乎远少于本月早些时候。
抗议领导人素贴要求先实施政治和选举改革再进行大选，希望这些都由“人民议会”来监管，候选人也由其领导的抗议方提名，而非英拉。
泰国国家安全委员会称，正午左右，仅有6,500人聚集在曼谷市中心繁忙的Asoke中转站，不过还有办公室员工和其他人在游行路线上排队声援。
另有一支约1,000名左右由学生带领的抗议队伍游行到了美国驻泰国大使馆。美国因呼吁尊重民主进程而惹恼抗议者。
抗议领导人之一Nititorn Lamlua表示，美国驻泰国大使Kristie Kenney应该被调离。
“如果她要离开大使馆，她将不得不乘坐直升机，因为她对抗议者出言不逊。”
周四，示威人群打出“我们反对腐败”和“改革以前不应举行大选”等横幅。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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