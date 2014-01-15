泰国政治僵局持续 反对派领导人住宅被炸

朝鲜在建军85周年之际进行大规模实弹演习--韩联社
路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透曼谷1月15日 -泰国警方周三称，反对党--民主党领导人阿披实住宅周二夜间发生爆炸。而泰国抗议者仍在曼谷市中心露营，该国政治僵局短期内无望打破。
一些强硬的抗议者威胁称，若总理英拉不下台，周三将封锁证交所以及泰国航空无线电公司，但目前看来证交所和泰国航空无线电公司还没遇到麻烦。
阿披实住所爆炸中，无人受伤。
一名不愿具名的警官说：“当时房子里没人。屋顶有部分毁损。不是炸弹，我们认为可能是大型爆竹。”
阿披实以及民主党其他领导人加入了反对英拉的抗议运动，并拒绝参与英拉提议2月2日举行的大选。
英拉已邀请抗议活动和其他政党领导人周三会面，讨论关于推迟选举的提议，但看来可能只有她的盟友会出席会议。
阿披实曾在2010年时担任泰国总理，当时动用了军队镇压他信支持者的抗议活动，抗议活动中有超过90人死亡。
当前抗议领袖素贴（Suthep Thaugsuban）当时是副总理，负责安全事务。阿披实与素贴均面临谋杀指控。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
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