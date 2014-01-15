泰国政治僵局持续 反对派领导人住宅被炸

路透曼谷1月15日 -泰国警方周三称，反对党--民主党领导人阿披实住宅周二夜间发生爆炸。而泰国抗议者仍在曼谷市中心露营，该国政治僵局短期内无望打破。

一些强硬的抗议者威胁称，若总理英拉不下台，周三将封锁证交所以及泰国航空无线电公司，但目前看来证交所和泰国航空无线电公司还没遇到麻烦。

阿披实住所爆炸中，无人受伤。

一名不愿具名的警官说：“当时房子里没人。屋顶有部分毁损。不是炸弹，我们认为可能是大型爆竹。”

阿披实以及民主党其他领导人加入了反对英拉的抗议运动，并拒绝参与英拉提议2月2日举行的大选。

英拉已邀请抗议活动和其他政党领导人周三会面，讨论关于推迟选举的提议，但看来可能只有她的盟友会出席会议。

阿披实曾在2010年时担任泰国总理，当时动用了军队镇压他信支持者的抗议活动，抗议活动中有超过90人死亡。

当前抗议领袖素贴（Suthep Thaugsuban）当时是副总理，负责安全事务。阿披实与素贴均面临谋杀指控。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王凤昌

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