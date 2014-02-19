泰国抗议者计划周三前往英拉临时办公地游行

路透曼谷2月19日（记者 Apornrath Phoonphongphiphat） -试图推翻泰国总理英拉的抗议者周三计划在其临时办公室所在地举行集会，可能再次成为政治动乱的引爆点；一天前曼谷街头的枪战导致五人丧生。

一名安全官员称，警方不会试图夺回更多抗议地点，将专注于保护英拉。

监控曼谷各医院的泰国紧急医疗中心（Erawan MedicalCenter）周三称，周二的冲突导致一名警察和四名抗议者丧生，65人受伤。之前公布的死亡人数为四人。

泰国国家安全委员会负责人巴拉多恩（ParadornPattanathabutr）周三对路透表示，安全部队在评估他们的选择，可能暂停行动。“我们不打算控制抗议地点。”

英拉目前在曼谷北部一处陆军部设施临时办公。

抗议领导人素贴周二晚间在曼谷中心商务区的集会上对支持者称，抗议者周三将前往英拉的临时办公地游行。

“不管英拉在哪，我们都会跟过去。”素贴说道。

Paradorn表示，警方将保卫该地点作为首要任务。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。