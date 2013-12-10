英拉含泪请求抗议者支持大选

路透曼谷12月10日（记者Amy Sawitta Lefevre） -泰国总理英拉周二眼含热泪请求反政府示威者退出街道，支持提前大选，但反对派领导人要求她在24小时内下台。

泰国的反政府示威活动已持续数周，英拉周一提出进行全民公投，而抗议者则拒绝了这一建议，并称应由不经选举的“人民议会”替代英拉。反对派的这一提法引发了人们对泰国政治民主进程的担忧。

英拉称她将在大选前继续担任总理。大选预期在明年2月2日举行。

她对记者说：“现在政府已经解散了议会，我请求停止抗议，各方为大选努力。”

“我已经退到了无可再退的地步。”英拉眼含热泪，但她很快控制住了情绪。

大约3000名抗议者在总理府周围露营，但并未试图进入警卫森严的总理府。周二是泰国的公共假日--宪法纪念日，抗议人数有可能再次增加。

反对派试图推翻英拉政府并清除其兄他信的势力。抗议领导人素贴·特素班（SuthepThaugsuban）要求英拉在24小时内下台。

素贴说：“我们要求现任政府下台，留出一段权力真空期以便成立人民议会。”他还称抗议者将在总理府周围露营三天。（完）

编译：王琛 发稿：王燕焜

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