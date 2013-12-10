英拉含泪请求抗议者支持大选

中国金融：通过金融机制促京津冀区域过剩、落后产能出清和产业优化--央行
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
(本文由路透中文网编译提供)
路透曼谷12月10日 - 泰国总理英拉周二眼含热泪请求反政府示威者退出街道，支持提前大选，但反对派领导人要求她在24小时内下台。
泰国的反政府示威活动已持续数周，英拉周一提出进行全民公投，而抗议者则拒绝了这一建议，并称应由不经选举的“人民议会”替代英拉。反对派的这一提法引发了人们对泰国政治民主进程的担忧。
英拉称她将在大选前继续担任总理。大选预期在明年2月2日举行。
她对记者说：“现在政府已经解散了议会，我请求停止抗议，各方为大选努力。”
“我已经退到了无可再退的地步。”英拉眼含热泪，但她很快控制住了情绪。
大约3000名抗议者在总理府周围露营，但并未试图进入警卫森严的总理府。周二是泰国的公共假日--宪法纪念日，抗议人数有可能再次增加。
反对派试图推翻英拉政府并清除其兄他信的势力。抗议领导人素贴·特素班（Suthep Thaugsuban）要求英拉在24小时内下台。
素贴说：“我们要求现任政府下台，留出一段权力真空期以便成立人民议会。”他还称抗议者将在总理府周围露营三天。（完）
编译：王琛 发稿：王燕焜
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
路透香港4月10日 - 中国码头营运商--招商局港口控股有限公司周一称，以总代价约54.32亿元人民币认购汕头港务集团六成股权，进一步增强于华南地区的港口网络。
注：SGS为船货验证机构Societe Generale de Surveillance的缩写 。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选