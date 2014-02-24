英拉离开曼谷并谴责暴力袭击活动 军方敦促开展对话

(本文由路透中文网编译提供)

路透曼谷2月24日 - 泰国总理办公室周一称，总理英拉已经离开曼谷，在距离首都150公里之地存身。但并未具体说明英拉身在何处。反政府抗议者数周来封锁着曼谷部分地区。

抗议者计划将英拉赶下台，并削弱他信的影响力。抗议现场偶尔传出爆炸和枪声。周日发生的爆炸事件导致一名女性和两名儿童丧生。

泰国总理办公室对记者表示，英拉不在曼谷市内，在距离市区150公里之地“履行公务”。

官方不愿说明英拉将在首都之外停留多久。她上次在曼谷公开露面是上周二，已经过去近一周时间。按计划她将于周四在曼谷出席一个有关腐败问题的听证会。

泰国外长素拉蓬称，英拉周二将召开内阁会议。“很可能我们将在曼谷以外召开内阁会议。至于总理今天的确切行踪，没人告诉我她身在何处，”素拉蓬告诉记者。

英拉称周日发生的袭击事件以及周六在东部桐艾府发生的另一起暴力事件是恐怖主义活动。

泰国军方领导人帕拉育周一表示，军方没有计划干预当前的政治危机，并敦促政府和抗议领袖举行对话。

他罕见地发表电视讲话称，当前卷入抗议活动的派别之多远超2010年爆发的抗议浪潮时的数量，很难了解他们分属哪个阵营。(完)