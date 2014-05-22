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时事要闻 | 2014年 5月 22日 星期四 18:13 BJT

泰国反政府领导人素贴被军方带走--目击者

路透曼谷5月22日 - 多位目击者称，泰国士兵周四在各党派政治会谈的会场将反政府领导人素贴带走，原因尚不清楚。

会谈地点增加了数百名军人，逾六个月来领导反政府活动的素贴被带走。

军方一消息人士称，陆军总司令巴育将很快发表声明。巴育周二宣布了戒严令。（完）

编译：王燕焜 发稿：王凤昌

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