泰国警察对示威者使用橡皮子弹 英拉呼吁对话

路透曼谷12月2日(记者 Amy Sawitta Lefevre/Aubrey Belford) -泰国总理英拉周一表示，她将尽一切办法找到和平解决当前政治危机的办法。数以千计的示威者走上曼谷街头，寻求推翻英拉政府。

英拉在一场新闻发布会上表示，警方不会使用武力对付示威者。但随后，泰国国家安全委员会秘书长表示，由于示威者威胁要闯入英拉的办公室，警方动用了橡皮子弹。

这是泰国中产阶级与保皇派精英同支持英拉及其兄长他信的贫困农村人士爆发的最新冲突。

警方在周日多次使用催泪瓦斯以驱散示威者，并在周一加大了回应力度。

泰国国家安全委员会秘书长巴拉多恩（ParadornPattanathabutr）对路透表示：“我们交替使用高压水枪、催泪瓦斯和橡皮子弹。我们只在一个区域使用过橡皮子弹，那就是靠近政府办公大楼的桥上。”

本次泰国反政府集会领袖苏德(SuthepThaugsuban)周日晚间与英拉进行了会晤，但坚称并未就结束政治危机进行谈判。

他对支持者表示：“我告诉英拉，如果警察放下武器，我们很欢迎，因为他们也是泰国人。我告诉英拉，这会是我们唯一的会晤，在人民获取胜利之前，我们将不会再见面。”

苏德称，这次会晤是泰国军方安排的。在之前的政治危机中，泰国军方反对他信联合政府，并在2010年镇压了支持他信的运动。

但这次泰国军方未见有行动。

英拉在新闻发布会上表示：“军方秉持中立立场，他们希望看到和平的解决办法。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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