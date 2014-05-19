泰国军方称戒严令旨在恢复秩序 并非政变--法新社

美国国会通过权宜支出法案 以避免政府关门
路透华盛顿4月28日 - 美国由共和党占主导的国会周五避免了政府关门，再给议员一周时间制定出一直到9月30日的联邦支出方案。但像国防支出等棘手的问题仍然无解。
路透5月20日 - 法新社引述泰国军方电视台的消息称，泰国军方周二宣布戒严令是为了恢复和平与秩序，并非发动政变。
稍早，媒体引述泰国军方声明称，军方已宣布戒严令。该国反政府抗议和政治危机已持续六个月。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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路透华盛顿4月28日 - 美国由共和党占主导的国会周五避免了政府关门，再给议员一周时间制定出一直到9月30日的联邦支出方案。但像国防支出等棘手的问题仍然无解。
路透北京4月30日 - 人民日报周日刊登”朝鲜半岛需要负责任行动“（钟声）的评论文章称， 朝鲜必须尊重和遵守联合国安理会决议，不可在射导、核试、被制裁，再射导、再核试、再被进一步制裁的错误道路上越走越远。
路透首尔4月29日 - 朝鲜周六试射一枚弹道导弹，不久前美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)刚刚警告过，如果不能遏制朝鲜的弹道导弹及核计划，可能导致“灾难性后果”。