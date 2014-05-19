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时事要闻 | 2014年 5月 20日 星期二 07:54 BJT

泰国军方称戒严令旨在恢复秩序 并非政变--法新社

路透5月20日 - 法新社引述泰国军方电视台的消息称，泰国军方周二宣布戒严令是为了恢复和平与秩序，并非发动政变。

稍早，媒体引述泰国军方声明称，军方已宣布戒严令。该国反政府抗议和政治危机已持续六个月。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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