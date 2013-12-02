泰国反政府抗议不推翻英拉不罢休

路透曼谷12月2日（记者Amy Sawitta Lefevre） - 泰国反政府抗议者宣称周一将继续示威，寻求以“人民政变”来推翻英拉政府。此前一天，抗议者与防暴警察在总理府外发生冲突。

抗议者之前将周日定为推翻政府的“胜利日”，但未能实现占领总理府等政府机构的目标，抗议者与防暴警察发生了激烈冲突。

警察坚守阵线，向抗议者动用了催泪弹和高压水枪，抗议者则投掷石块和汽油弹。总理英拉被迫从警察总部转移至不明地点。

这是曼谷城市中产阶级及保皇派精英与英拉和她哥哥他信力量之间的冲突。

抗议领导人素贴（Suthep Thaungsuban)称周日与英拉会面，但未就结束当前政治危机进行谈判。

“我告诉英拉，如果警察放下武器，我们会欢迎他们，因为他们也是泰国人民。”素贴周日对支持者说：“我还告诉英拉，这是我们之间唯一一次会面，我们不会再见面了，直到人民取得胜利。”

素贴称此次会面由军方安排，军方在之前的政治危机中公开反对支持他信的政府，但在当前政治危机中持中立态度。

素贴已对英拉发出最后通牒，要求她最晚周二下台，他并再次号召公务员周一罢工。

泰国多所大学虑及学生安全，周一宣布停课。政府敦促曼谷市民晚间22：00至清晨05:00留在室内。（完）

编译：王琛 发稿：朱淑珍

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